Entrevista individual passará a contar no processo seletivo da AMF já neste ano

Uma excelente novidade para os alunos que irão realizar o próximo Vestibular da Antonio Meneghetti Faculdade, que será realizado nos próximos meses, com ingresso do aluno no início de 2021. Agora o processo contará com uma entrevista individual com cada candidato.

Mas o que isso significa? Significa que o candidato realiza a prova normalmente, a qual segue sendo a formulação de uma redação sobre determinada temática, mas agora posteriormente ele será encaminhado para uma entrevista com um profissional da instituição. Assim, além do modo escrito será possível também demonstrar todas as qualidades e conhecimentos em uma conversa, capacitando ainda mais a instituição na hora de aprovar os candidatos mais bem preparados para as vagas disponíveis.

A composição de uma redação com uma entrevista individual é também adotada por grandes universidades do mundo e fazem a composição da nota final no processo seletivo. É uma oportunidade para os mais preparados e determinados efetivarem seus ingressos na AMF.

A campanha de vestibular de verão 2021 vai até o dia 28 de novembro e oferece vagas para os cursos de Ontopsicologia, Administração, Direito, Licenciatura em Pedagogia e Sistemas de Informação.

Fonte: Antonio Meneghetti Faculdade