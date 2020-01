Entregues os prêmios do concurso de decoração natalina em São João do Polêsine

Foi entregue, no dia 23 de janeiro, no gabinete do prefeito Matione Sonego, a premiação do Concurso Municipal de Decoração Natalina de São João do Polêsine, promovido pela Prefeitura Municipal e Associação Comercial, Industrial, Serviços, Agricultura e Turismo (Acisat).

O concurso teve como tema “São João do Polêsine – Um Natal de luz e magia” e foi dividido nas categorias residencial e comércio, indústria e prestação de serviços.

A coordenação foi da Secretaria Municipal de Educação, Cultura Desporto e Turismo que formou uma comissão para avaliar as decorações. Entre os critérios para a escolha estiveram o uso dos símbolos de Natal, originalidade, impacto visual, iluminação, criatividade e harmonia.

Na categoria residencial a vencedora foi Marlene de Lourdes Bulegon Pilecco e na categoria comercial, industrial e prestação de serviços a Empresa Milanesi Industrial Ltda obteve o primeiro lugar. A premiação foi de R$300,00 e certificado para cada categoria.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine