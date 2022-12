Entregue a primeira etapa de melhorias do sistema de videomonitoramento de Agudo

Foto: Francisco Bolzan

O sistema de videomonitoramento de vias públicas de Agudo é referência no estado a partir da entrega da primeira etapa do projeto “Agudo Seguro”, realizada nesta terça-feira, 20, pelo Governo Municipal. Até então, o sistema de possuía 60 câmeras e a partir de agora são 128 equipamentos em pontos estratégicos do interior e da cidade, entre noturnas, leitoras de placas e speed dome, que são de longo alcance e alta performance.

Ao todo, foram entregues e instaladas 87 das 128 novas câmeras de videomonitoramento, distribuídas em 33 pontos da cidade e interior, em consonância com as orientações recebidas pelos órgãos de segurança pública de Agudo. O investimento total é de cerca de R$ 500 mil.

Parte do sistema conta com câmeras que realizam leitura de placa e compreendem o cercamento eletrônico, que possibilita interlocução direta com o sistema de policiamento e tem imagens serão geradas no munícipio e transmitidas ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Santa Maria (Ciosp) de Santa Maria e, simultaneamente, à Secretaria de Segurança Pública, em Porto Alegre. O cercamento eletrônico permite, por exemplo, que veículos furtados e roubados sejam monitorados pela rede de câmeras. As câmeras estão instaladas na Picada do Rio, Trevo da Escola Santos Reis e Trevo de acesso ao centro e na Linha dos Pomeranos.

Além dessas entregas, a Prefeitura inaugurou também a nova Sala de Operações, na Brigada Militar. O espaço servirá para o monitoramento das imagens e recebeu investimentos em melhorias na estrutura física da Brigada Militar e novos equipamentos.

Para o prefeito Luís Henrique Kittel, a ampliação do sistema de monitoramento é importante para garantir a sensação de segurança e qualidade de vida dos agudenses. “Nosso trabalho é focado em melhorar as condições de vida da nossa população”, destaca Kittel.

Na segunda etapa, prevista para ser finalizada em fevereiro, serão entregues as câmeras dos 5 pontos distribuídos nas localidades de Picada do Rio, Nova Boêmia, Novo São Paulo, Cerro Chato e Rincão do Pinhal, com 13 câmeras.

“É um sistema mais qualificado do que tínhamos no ano de 2021. O que eram 60 câmeras já ultrapassadas, com tecnologia defasada, nós evoluímos atualmente para 87 câmeras, muitas delas com imagem noturna. Temos quatro câmeras com leitura de placas nos acessos da cidade e mais duas por serem instaladas”, destacou Maurício Goltz, secretário de Obras de Agudo.

Quem também esteve presente no ato foi a capitã Camila Wilke Procknow, comandante do 3º e 4º Esquadrão da Brigada Militar, que enalteceu a melhoria empregada no sistema de videomonitoramento de Agudo: “Este sistema está facilitando e viabilizando o registro de ocorrências, a gravação de alguns crimes e auxiliando também a Polícia Civil, além da Brigada Militar. São recursos tecnológicos de ponta, com imagens extremamente nítidas, que vão colaborar para o policiamento”.

Foto: Prefeitura de Agudo

Com informações da Prefeitura de Agudo