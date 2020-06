Entrega dos donativos da campanha do agasalho em Paraíso do Sul

Seguindo as orientações em relação as medidas de combate a proliferação do coronavírus, a Secretaria de Assistência Social de Paraíso do Sul organizou a distribuição dos donativos da campanha do agasalho 2020 da seguinte forma:

Os interessados em receber os agasalhos devem entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social, para realizar o agendamento, do dia e horário que irão retirar os donativos. Para agendar devem ir pessoalmente na secretaria ou ligar para o fone: (55) 3262-1568.

A entrega ocorrerá de forma individualizada (uma pessoa da família), e será realizada no ginásio municipal conforme horário agendado.

Não esquecer de levar documento de identificação e sacola para retirar os donativos.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul