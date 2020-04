Entrega de água nas propriedades rurais de Faxinal do Soturno está aumentando

Desde o mês de janeiro, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos conta com uma demanda extraordinária às atividades da pasta: a entrega de água. Com o prolongamento da estiagem, novos pedidos de água potável para o consumo das famílias, assim como água para os bebedouros de animais, chegam à Prefeitura. Sem previsão de volumes consideráveis de chuva para os próximos dias, a preocupação com a seca aumenta.

Conforme o titular da pasta, Clóvis Benetti, cerca de 40 propriedades estão sendo abastecidas pela Secretaria. “Uma caçamba faz de quatro a cinco viagens por dia para o interior, levando cerca de seis mil litros de água em cada carga”, destaca. O veículo foi equipado com tanques, bombonas e mangueiras, para abastecer os bebedouros e encher as caixas de água das propriedades. No início dos atendimentos, a Secretaria chegou a enviar uma caminhonete e um caminhão, além da caçamba, para atender aos pedidos decorrentes da estiagem. Os Bombeiros Voluntários também ajudaram.

Segundo Benetti, além da entrega de água, a Secretaria de Obras e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente estão trabalhando de forma contínua na abertura de bebedouros para animais, micro açudes e vertentes. “É uma forma de buscar novas fontes de água nas propriedades”, completa.

Na tarde desta quarta-feira, dia 22 de abril, foi realizada a entrega de quatro mil litros de água na propriedade do agricultor Vanderlei de Gregori, no Sítio dos Mellos. A quantia abasteceu o único bebedouro dos três bovinos que ainda restam no rebanho do produtor. Segundo ele, metade dos animais foram vendidos, em razão da escassez de recursos, uma vez que a estiagem também afeta a produção da pastagem. “É a terceira vez que eu recebo água. Uma seca longa assim eu nunca vi”, afirma.

Na propriedade da aposentada Clementina Vidal Zenero, também em Sítio dos Mellos, falta água potável. De acordo com ela, a fonte que abastece a família está secando e não tem capacidade para atender a demanda de água necessária para as atividades essenciais da casa. Junto com o marido, ela planta para a subsistência e, pela primeira vez desde o início da estiagem, precisou de água da Prefeitura. Dois tonéis de 200 litros cada foram abastecidos também nesta quarta-feira.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno