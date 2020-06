Iniciaram nesta terça-feira, dia 3, as obras no entorno da antiga Estação Ferroviária de Restinga Sêca.

Segundo o prefeito Paulinho Salerno, no local os servidores da Prefeitura estão realizando obras de preparo do espaço para receber uma praça e também calçamento de rua. O trabalho é executado com recursos financeiros do Governo Federal, por meio Ministério do Turismo, com emenda parlamentar do deputado federal Márcio Biolchi no valor de R$ 230 mil e com contrapartida do município.