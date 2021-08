Entidades tradicionalistas e Prefeitura de Restinga Sêca debateram a realização da Semana Farroupilha

Entidades tradicionalistas de Restinga Sêca estiveram reunidas com o Poder Executivo na noite desta quinta-feira, dia 5, na Estação Férrea de Restinga Sêca. O objetivo do encontro foi debater sobre a possibilidade da realização da Semana Farroupilha 2021.

Contando com representantes das 11 entidades restinguenses, do prefeito Paulinho Salerno e da Shaiane Grigoletto Dotto, diretora de Cultura e Turismo, foi discutido sobre a realização dos eventos, as formas de promoção, os cuidados e protocolos a serem tomados em razão do Covid-19, entre outros.

Ao final do encontro ficou acertada a possibilidade da realização do desfile no dia 20 de setembro, bem como a programação em cada entidade tradicionalista somente com jantar e música ambiente, aos moldes do que ocorrem nos restaurantes. A definição será dada na próxima reunião com os patrões, agendada para a próxima terça-feira.

Participou do encontro o CTG Passo da Porteira, CTG Laços de Amizade, CTG Pedro Pinheiro, CTG Estância do Mirim, CTG Os Vaqueanos, PL Almiro Borges, PL Olinto Silva, CTG Aliança Gaúcha, CTG Andarilhos do Pago, DTG Nossa Senhora Aparecida e Associação Tradicionalista Anita Garibaldi.