Entidades sociais de Restinga Sêca receberão recursos financeiros da Prefeitura

Foto: Francisco Bolzan

Foram assinados na tarde desta segunda-feira, dia 9, três repasses de recursos a entidades sociais de Restinga Sêca. O ato ocorreu na sala de reuniões, com a assinatura por parte do prefeito Paulinho Salerno e dos representantes das entidades e equipes das secretarias, além do vice-prefeito Vilmar Foletto.

A primeira entidade beneficiada foi a Associação de Proteção aos Animais de Restinga Sêca (Focinhos de Restinga). O repasse de R$60 mil foi realizado por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Os Focinhos de Restinga atendem cerca de 90 animais, na sua maioria acolhidos no abrigo e outros em lares temporários. O atendimento também ocorre a animais que são encontrados em situação de rua, além de serem realizadas feiras para adoção responsável.

A Liga Municipal de Bolão foi a segunda entidade beneficiada, com o valor de R$14 mil, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer. As atividades esportivas foram retomadas após o período pandêmico e recursos recebidos pelo município foram aplicados em setores com demandas mais urgentes, em especial a área da saúde.

Por último, a Casa do Idoso Marino Lovato que recebeu o valor de R$120 mil para custeios do funcionamento, a partir da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. Atualmente a Casa do Idoso está prestando serviços de cuidado a 16 idosos.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca