Entidades e empresas iniciam negociação do preço do tabaco

As entidades representativas dos produtores de tabaco, formada pela Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) e pelas Federações da Agricultura (Farsul, Faesc e Faep) e dos Trabalhadores Rurais (Fetag, Fetaesc e Fetaep) do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e lideranças das empresas fumageiras, reúnem-se esta semana, dia 26 e 27 de janeiro, para dar início à negociação do preço do tabaco da safra 2020/2021. Os encontros serão realizados individualmente com cada empresa, de maneira presencial (cumprindo com todos os protocolos sanitários), na sede da Afubra, em Santa Cruz do Sul/RS. As empresas fumageiras recebidas serão: BAT (Souza Cruz), Philip Morris, JTI, Universal Leaf, Alliance One, China Brasil, CTA e Premium Tabacos.

O primeiro encontro entre as entidades e as empresas fumageiras, referente à safra 2020/2021, foi realizado em 17 de dezembro, onde foram comparados os custos de produção. Devido às divergências na apuração dos custos, novos encontros foram realizados nos dias 12 e 13 de janeiro. Nas reuniões dessa semana, além da negociação de preço, a pauta das reuniões abordará a política de estimativa do custo de produção de cada empresa; o cronograma de liberação dos valores para os integrados; e assuntos gerais.

Fonte: Afubra