Entidades defensoras dos consumidores de energia elétrica emitem carta conjunta com alerta aos usuários 

Em carta conjunta das principais entidades defensoras dos consumidores de energia elétrica, elas alertam para os desequilíbrios tarifários provocados pelos altos custos dos subsídios à energia gerada pelos painéis solares.

Está em tramitação uma proposta para a redução destes subsídios, pois eles encarecem a conta de luz da população. Se nada for feito, o impacto destes subsídios no bolso do consumidor pode chegar a R$ 120 bilhões até 2030. Evitar este desequilíbrio é fundamental para você, consumidor cativo.

Leia a carta e entenda em https://bit.ly/3esys42

Fonte: Nova Palma Energia