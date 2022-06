Entidades de Restinga Sêca promoverão eventos pelo Dia Mundial de Combate às Drogas

Em reunião realizada na tarde da última segunda-feira, dia 6, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), entidades de Restinga Sêca debateram a realização de diversos eventos para marcar a data alusiva ao Dia Mundial de Combate às Drogas no dia 26 de junho.

Na presença de integrantes das secretarias municipais de Saúde, Educação e de Desenvolvimento Social e Habitação, Centro de Referência de Assistência Social (Cras), do Promotor de Justiça Claudio Estivallet Junior, da delegada Elizabete Shimomura e do tenente Paulinho Fernandes, comandante da Brigada Militar, foi debatida a programação a ser realizada para a comunidade restinguense ao longo dos meses de junho e julho.

Entre as atividades que serão desenvolvidas está agendada para o próximo dia 20 uma palestra da Brigada Militar e no dia 21 uma palestra do Papo de Responsa da Polícia Civil, ambos no Salão Paroquial Católico. Para o dia 24 está previsto um teatro no CTG Os Vaqueanos destinado aos alunos a partir do 8º Ano.

Além disso, as escolas serão convidadas a participar da programação, quando terão que criar um projeto escrito sobre drogas e entregar até o próximo dia 22. A partir dessa proposta, eles terão que elaborar um projeto prático como de música, teatro, poesia ou outros, sempre usando a criatividade. A avaliação, por parte de uma comissão, será entre os dias 5 e 7 de julho. A ação envolverá estudantes do 7º ao 9º Ano do Ensino Fundamental de Restinga Sêca.

Os melhores projetos estarão classificados para a final, que está prevista para ocorrer no dia 15 de julho, com premiação aos mais votados.