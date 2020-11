Entidades culturais de Silveira Martins receberão R$ 37 mil através da Lei Aldir Blanc

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Eventos torna pública as inscrições homologadas e o valor que cada entidade vai receber, através da Lei Aldir Blanc – que beneficia agentes da cultura que foram prejudicadas pelo coronavírus. Silveira Martins teve o projeto aprovado e recebeu o valor de R$ 37.197,61 do Ministério do Turismo.

O Comitê Gestor, instituído pelo Conselho Municipal de Cultura recebeu duas inscrições para o Chamamento Público 01/2020 e três inscrições para o Chamamento Público 02/2020. Todos os inscritos foram aprovados e vão receber os seguintes valores:

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020

Clube Agrícola e Recreativo Silveira Martins – R$5 mil

CTG Liberdade – R$ 5 mil

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020

Associação dos Artesãos de Silveira Martins – R$ 9.065,87

SARE Val Feltrina – R$9.065,87

Clube R. E. A São João de Val de Buia – R$9.065,87

Os primeiros repasses acontecem na próxima semana.