Ensino remoto nas escolas de São João do Polêsine

O ensino remoto têm sido desenvolvido em São João do Polêsine desde o dia 1º de março com material impresso e online. As Escolas de Ensino Fundamental Pedro Paulo Pradella e La Salle bem como, a Escola de Educação Infantil Beija-Flor permanecem abertas, porém, professores e alunos realizam os trabalhos remotamente.

Para garantir a aprendizagem dos alunos, os professores se desdobram nas tarefas de planejar e organizar as atividades que serão enviadas aos alunos quinzenalmente, produzem vídeos com orientações e fazem o acompanhamento diário das turmas enviando dicas de leitura, músicas, jogos, livros infantis e até brincadeiras e vídeos.

A comunicação com as famílias, assim como aconteceu no ano passado, é feita a partir do uso de recursos como grupos de whatsapp, facebook, telefonemas e de forma presencial (com agendamento prévio para evitar aglomerações). As escolas também oferecem materiais físicos como livros e atividades impressas.

Na Educação Infantil além das atividades, às crianças também têm a possibilidade de escolher um brinquedo da escola para levar para casa, e junto com a família construir um relato das brincadeiras realizadas em casa.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine