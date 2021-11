Enfeites de Natal decoram espaços públicos de São João do Polêsine

Foram entregues nesta terça e quarta-feira, dias 23 e 24, as guirlandas de Natal que passam a decorar os espaços públicos do município de São João do Polêsine.

Produzidas pelo Grupo de Mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), as primeiras entregas foram realizadas na Prefeitura de São João do Polêsine, quando foram recebidas pelo prefeito Matione Sonego, secretários e demais servidores municipais.

Segundo a coordenação do Cras, “as mulheres se sentiram muito felizes em ver o lindo trabalho que desenvolveram nos últimos meses sendo utilizado para trazer o colorido e a magia natalina para os órgãos públicos do município”.