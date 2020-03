Encontro Regional de Trabalhadoras Rurais será sábado em Nova Palma

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Coordenação das Mulheres Trabalhadoras Rurais da Regional Sindicato Quarta Colônia promove neste sábado, dia 7, o 13º Encontro Regional de Trabalhadoras Rurais.

O evento será na comunidade de Vila Cruz, interior de Nova Palma, reunindo trabalhadoras e trabalhadores rurais dos oito municípios integrantes da Regional Sindical: Faxinal do Soturno, São João do Polêsine, Restinga Sêca, Ivorá, Nova Palma, Dona Francisca, Julio de Castilhos e Pinhal Grande.

A programação inicia à 13h30min e contará com palestra com Iolanda da Silva Oliveira, com o tema ‘Autoestima e valorização da mulher’, lanche e confraternização entre os participantes.