Encontro online reúne 450 alunos de Grupos Ambientais

O Verde é Vida, programa permanente de educação socioambiental rural da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), realizou na quarta-feira, dia 18 de agosto, o Encontro Sul-Brasileiro de Grupos Ambientais Online. Integrando a programação dos 30 anos do Verde é Vida, o encontro reuniu 450 alunos e professores dos Grupos Ambientais das escolas parceiras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O professor José Leon Macedo Fernandes, coordenador pedagógico do Verde é Vida, explica que a modalidade virtual foi a forma encontrada para reunir os integrantes dos GAs. “Havíamos programado o encontro de forma presencial, porém, a pandemia nos impediu. Mas, o dia de hoje foi gratificante; poder encontrar os integrantes dos GAs para a troca de conhecimento e informações por meio dos relatos de experiências foi enriquecedor”, enfatizou Leon.

O vice-presidente da Afubra, Marco Antonio Dornelles, ao saudar os presentes, destacou que, nesses 30 anos, a Afubra vem recebendo homenagens. “O sucesso se deve aos parceiros; ao engajamento das pessoas. Sabemos que precisamos de, cada vez mais, ações em prol do meio ambiente. De todas as nossas ações feitas, consideramos a mais importante, a sensibilização e a conscientização, junto com nossos parceiros”.

A palestra da manhã foi conduzida pela empreendedora Daniela Camila Rodrigues, da Foco Empreendedor, de Santa Cruz do Sul/RS. Especialista em Estratégia e Diferenciação, ela apresentou o tema Empreendedorismo na Escola. Daniela disse que “empreender refere-se a alguém que exerce uma iniciativa, uma atitude a fim de buscar uma oportunidade para solucionar um problema. Empreender está liado a comprometimento e ação. Ou seja, todo mundo pode ser empreendedor. Não importa a idade, local ou atividade exercida. Na escola, sugerir projetos e ações”. Para finalizar, deixou dicas aos alunos sobre a necessidade de aprender a se relacionar com outras pessoas; fazer o máximo possível e não o mínimo necessário na escola e em casa; estudar ao máximo; acreditar nos sonhos, entre outras. Como desafio, Daniela, sugeriu que os alunos acompanhem o dia a dia de uma pessoa empreendedora para aprender com ela, anotando como ela planeja o dia e faz para identificar e resolver problemas.

Na parte da tarde, a palestra ficou à cargo do produtor rural Giovane Weber, falando sobre Experiências de um Agroinfuenciador Digital. Ele lembrou que, na sua infância, também participou de projetos ambientais. Weber falou sobre a sua trajetória na internet, que começou como uma brincadeira e, hoje, conta com 360 mil seguidores. Ele enfatizou aos alunos a necessidade de estudar em qualquer atividade que deseja seguir. “Para ficar no meio rural, também é preciso estudar para saber gerenciar a propriedade rural. Estudo é fundamental, mas o convívio e o aprendizado na lida do campo, respeitando as regras e leis, também é importante”, disse Giovane.

GRUPOS AMBIENTAIS – Os GAs são grupos de alunos do educandário que tem a função de desenvolver atividades de apoio ao projeto da escola e suas atividades. A proposta é dar comprometimento, responsabilidade e iniciativa aos alunos.

Fonte: Afubra