Encontro de Mulheres 2020 da Cotrisel acontecerá no dia 7 de março

A Cooperativa Tritícola Sepeense convida suas associadas, esposas e filhas de associados para o Encontro de Mulheres 2020. Será no dia 7 de março, a partir das 13h30min, na Associação dos Funcionários da Cotrisel – São Sepé.

A programação contará com palestra com o psiquiatra Guilherme Machado, apresentação circense com a Companhia do Riso e palestra e show de mágica com Jardel Beck, além de workshops de beleza.

As interessadas devem realizar as inscrições em São Sepé na sede e no Supermercado Cotrisel e nos demais municípios nos escritórios da Cotrisel. Será disponibilizado ônibus até a Associação dos Funcionários da Cotrisel. Ao fazer a inscrição, a participante deve solicitar transporte.