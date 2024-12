Encerramento das atividades do ano do SCFV ocorreu nas Termas Romanas

Na última sexta-feira, 6, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação de Restinga Sêca promoveu o encerramento anual das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Os grupos do SCFV das comunidades do município desfrutaram de um dia de passeio ao Resort Termas Romanas, no Recanto Maestro, interior de Restinga Sêca, onde foram conduzidos para uma atividade de descontração para a escolha da Corte de Soberanas.

O corpo de jurados foi formado pela Diretora do Departamento de Segurança Alimentar do Estado, Naiane Araujo Dotto; pela Coordenadora da Unidade Especial de Atenção à Pessoa Idosa do RS, Cátia Siqueira, e pelo Pró-Reitor de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria, Flavi Lisbôa. Para a escolha, foram levados em consideração diversos aspectos como postura, simpatia e desenvoltura na passarela. Assim, a Corte de 2025 so SCFV foi composta da seguinte maneira: Rainha Eloise Terezinha Piccoli Batecini, 1ª Princesa Elusa Medianeira Lopes e 2ª Princesa: Lisandra Marlene Langbecker,

A entrega das faixas foi realizada pela Corte de 2024, que também realizou o seu desfile de despedida. Após, os grupos foram liberados para desfrutar do parque termal.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca