Encerramento da mostra “No Caminho dos Gigantes” reúne comunidade no Museu Histórico de Nova Palma

Na noite da última quinta-feira, dia 16, o Museu Histórico de Nova Palma, localizado no Centro Cultural Pe. Luiz Sponchiado, recebeu a cerimônia de encerramento da mostra temporária “No Caminho dos Gigantes”. A exposição, aberta ao público desde julho, apresentou fósseis da era da megafauna encontrados no município, além das famosas botas do gigante Ângelo Guerreiro — peças cedidas pelo Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (Cappa) e pelo Museu Júlio de Castilhos, de Porto Alegre.

O evento contou com a presença da prefeita Jucemara Rossato, do vice-prefeito Flávio Benetti, de secretários municipais, professores e estudantes da EJA da Escola Tiradentes, além de familiares de Saulo Antônio Zasso, responsável pela confecção das réplicas das botas expostas.

Durante a solenidade, o coordenador de Cultura e Turismo, Diego Hahn, destacou o processo de idealização da mostra e a repercussão positiva que ela teve nos últimos meses. Em seguida, a prefeita Jucemara Rossato ressaltou a importância da iniciativa para a educação patrimonial e para o fortalecimento do sentimento de pertencimento da comunidade nova-palmense. Ela também agradeceu a Saulo pela doação das réplicas e pelo cuidado no trabalho artesanal.

Zasso, por sua vez, apresentou as réplicas e contou como surgiu o desafio de confeccioná-las após visitar o museu e conhecer as botas originais. A programação da noite incluiu ainda a exibição, na biblioteca do espaço, de um vídeo sobre o gigante Francisco Guerreiro, produzido em 2005 pela RBS.

Nos próximos dias, as botas originais retornarão ao Museu Júlio de Castilhos, na capital. No acervo do Museu Histórico Municipal de Nova Palma, permanecerão expostas as réplicas confeccionadas por Saulo Antônio Zasso. Já as réplicas dos fósseis de Tigre-dente-de-sabre e Lobo-das-cavernas serão devolvidas ao Cappa, enquanto os fósseis originais encontrados em Nova Palma continuarão em exibição por tempo indeterminado.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma