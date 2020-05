Encerra nesta quarta-feira, dia 6, o prazo para o eleitor regular situações pendentes

Nesta quarta-feira, dia 6, é o último dia para o eleitor regularizar sua situação para poder votar nas Eleições Municipais de 2020. Em razão da pandemia provocada pelo novo Coronavírus, os serviços eleitorais presenciais foram suspensos em todo o país.

Em razão do não atendimento presencial, o Cartório Eleitoral de Restinga Sêca, que também responde pelos municípios de Formigueiro e Paraíso do Sul, está prestando serviços pelos telefones (55) 99662 7688 ou 99662 7740, além do email: zon157@tre-rs.jus.br, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h.

Desta forma, o atendimento para novos títulos (alistamento eleitoral), no prazo que se encerra neste dia 6 de maio, será por meio do site http://www.tre-rs.jus.br/eleitor/atendimento-remoto/atendimento-remoto-tre-rs, mediante o preenchimento de um formulário e com o encaminhamento no próprio sistema da documentação necessária.

Ao acessar o link, leia atentamente as instruções quanto às fotos que devem ser anexadas ao seu formulário de requerimento. É aconselhado já ter no dispositivo (celular ou computador) as fotos que serão exigidas para o procedimento: do documento de identidade (frente e verso), do comprovante de residência e a ‘selfie’ mostrando o rosto ao lado do documento utilizado.

Para quem já é eleitor, que deseje outras operações cadastrais (transferência de cidade, mudança de local de votação e outras revisões e regularizações de dados eleitorais), cuja data limite também é 6 de maio, recomenda-se que sejam feitas somente aquelas essenciais, dada a excepcionalidade do momento de fechamento dos cartórios. Antes dessas operações, deve-se verificar na opção “1” do mesmo link se possuem débitos com a Justiça Eleitoral.

A conclusão do atendimento será realizada via sistema pela Justiça Eleitoral, podendo ser acompanhado o andamento.

O novo título eleitoral poderá ser obtido, após a conclusão pelo Cartório, na versão digital pelo aplicativo “E-Título” do TSE, disponível gratuitamente nas lojas on line. A versão impressa somente será viabilizada quando da reabertura dos Cartórios.