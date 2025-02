Empossados os diretores das escolas municipais de Paraíso do Sul

Foram empossados na tarde desta quarta-feira, dia 5, os diretores das escolas municipais de Paraíso do Sul. A solenidade ocorreu na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com a presença do prefeito Claiton Cléo Müller (Brittes), da secretária Municipal de Educação e Cultura, Mara Aparecida Pavanatto Cardoso, da secretária municipal de Governo, Patrícia Parreira, supervisão escolar e familiares dos empossados.

Na oportunidade, Brittes desejou sucesso aos diretores para os próximos dois anos de mandato. Ele destacou a importância do trabalho coletivo, da parceria com a comunidade escolar. “Vocês foram escolhidos pela capacidade de cada um e estaremos à disposição de todos”, complementou o prefeito, evidenciando que os diretores foram eleitos a partir da lei da Gestão Democrática.

Logo após assinarem a ata de posse, eles reuniram-se com a secretária municipal de Educação e Supervisão Escolar para reunião de alinhamento do ano letivo.

Foram empossados

Adriane Marisa de Oliveira Stelter – Diretora da EMEF Alfredo Schlesner

Amilson Machado da Silva – Diretor da EMEF Prof Max Paulo Schlösser

Cândida Cristiane Lüdtke Ferreira – Diretora da EMEF Gaspar Barreto

Gladis Hoppe Friedrich – Diretora da EMEF Profª Célia Milda Schlesner Schiefelbein

Janine Elza Schlesner – Diretora da EMEIF Pastora Liane Boeck Schmitt

Dalvane Greice Ziebell – Vice-Diretora da EMEIF Pastora Liane Boeck Schmitt

Mariane Carine Fontoura – Diretora da EMEF Carlos Altermann

Quezia Tamaris Kraemer Drewanz -Vice-Diretora da EMEF Carlos Altermann

Tatiane Taise Gehrke – Diretora da EMEF Aldo Rohde

Sheila Raquel Bulsing Kelling – Diretora da EMEI Alfredo Link

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul