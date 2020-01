Empossada nova diretoria da Apae de Formigueiro

Com discursos recheados de emoções e experiências vividas, ocorreu na noite de quinta-feira, dia 2, a posse da nova diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Formigueiro, para o triênio 2020/2023. A celebração foi realizada na sede da instituição.

A chapa é formada pela presidente Rosangela Mendes, acompanhada da vice-presidente Lucélia Concari Soares e dos diretores financeiros, social e de patrimônio, secretários, conselho de administração e conselho fiscal (confira abaixo).

Segundo a ex-presidente, Dejanira Machado, a Apae de Formigueiro tem em média 45 alunos, direta e indiretamente. Eles participam de atividades com terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e educadores especiais e realizam projetos de artesanato, culinária e jardinagem.

A presidente Rosangela Mendes comentou sobre o tratamento com os alunos. “Cuidaremos deles como flores que precisam de um cuidado maior. Sabemos que iremos lutar por pessoas que são mais do que especiais, são amorosos, tem sentimentos, tem desejos, tem sonhos. Eles tem muito mais a nos ensinar do que nós a eles”, disse.

Rosangela também destacou o apoio recebido. “Nós estamos recebendo o apoio de todos que estão envolvidos na chapa, e até mesmo de pessoas que não estão na chapa. Isso nos alegrou bastante. Nós, unidos, devemos lutar para buscar parcerias junto aos órgãos competentes e da comunidade formigueirense, dando continuidade ao trabalho realizado”, acrescentou.

Nova diretoria da Apae

Presidente: Rosangela Mendes

Vice-presidente: Lucélia Concari Soares

1º Diretor financeiro: Márcia Rubert Puhlmann

2º Diretor financeiro: Rozane Baldoni Wegner

1º Secretário: Leila Schumacher Motta

2º Secretário: Amanda Mendes Oliveira Simões

Diretor de patrimônio: Giselda Filipini da Silva

Diretor social: Rosa Elaine Cassol Silbershlach

Conselho de Administração: Joice Medianeira dos Santos Argenta, Tiago Marques Silva, Wagner Simões Flores, Graziela Silveira Ferreira e Sônia Carlos da Silva.

Conselho Fiscal: Ana Marli Ciolin, Cleci Bender Machado e Lêda Maria Gressler

Suplentes: Ori Paula Silbershlach, Waldemar Pereira Vieira e Maria José Ferreira Rodrigues.

