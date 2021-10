Empossada a nova Diretoria e Conselho Fiscal da Società Amici d’ Itália de São João do Polêsine

Ocorreu na noite da última sexta-feira, dia 22, nas dependências da Câmara de Vereadores, a posse da nova Diretoria e Conselho Fiscal da Società Amici D’Italia Polesani Nel Mondo (Sociedade Italiana de São João do Polêsine).

Com a gestão para o triênio de 2022 a 2025, evento contou com a presença de vereadores, sócios e membros da diretoria da gestão anterior. Na oportunidade, a presidente reeleita, Rosane de Fátima Lucchese, deu as boas-vindas aos presentes e apresentou a nova equipe de trabalho e, posteriormente, foi tirada a foto oficial com os novos membros.

Na sequencia da programação, José Guilherme Rosso, diretor de eventos, apresentou o relatório de atividades desenvolvidas durante os últimos três anos. Ao final, foi servido um coquetel aos presentes.

Confira abaixo os integrantes da nova Diretoria:

Presidente: Rosane De Fátima Luchese

Vice-presidente: Carlos Eduardo Sonego

Primeiro secretário: Sonia Maria Antonello Cadore

Segundo secretário: Eduarda Rodrigues Bressa

Primeiro tesoureiro: Douglas Basso Benetti

Segundo tesoureiro: Luciana Cera Pauletto

Diretora de eventos: José Guilherme Ortiz Rosso

Conselho Fiscal: Jucemara Predebonn Rosso, Marlene De Lourdes Bulegon Pilecco, Marcia De Fátima Baggiotto Rambo

Conselho Fiscal/suplentes: Maria Estela Schio Pilecco, Carlos Miguel Felice, Elaine Binotto Fagan