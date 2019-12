Empenhada verba para construção de Cras Municipal de São João do Polêsine

O município de São João do Polêsine irá receber recursos para a construção de Centro de Referência de Assistência Social (Cras). A nota de empenho, no valor de R$ 378 mil, foi recebida no dia 27 de dezembro.

A unidade terá capacidade para atender as famílias em vunerabilidade. Entre os serviços oferecidos estão às transferências e geração de renda, além de Benefícios de Prestação Continuada.

“Com a construção da unidade, estamos consolidando e garantindo acesso e qualidade nos serviços de assistência social”,destaca o prefeito, Matione Sonego.

O prefeito agradece ao Ministro Osmar Terra e ao seu assessor especial de gabinete e representante da região, Betinho Fantinel, pelo empenho em liberar a verba para São João do Polêsine.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine