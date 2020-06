Empenhada emenda para reforma do ginásio de Santos Anjos, em Faxinal do Soturno

Foi empenhada junto ao Ministério da Cidadania, na última terça-feira, dia 16 de junho, a emenda parlamentar de autoria do deputado federal Afonso Hamm, para reforma do Ginásio Municipal de Esportes do Distrito de Santos Anjos, em Faxinal do Soturno. O recurso, no valor de R$ 248.300,00, foi solicitado pelo vereador faxinalense Paulo Chelotti.

De acordo com o secretário municipal de Administração e Gestão Financeira, Iramir Zanella, o próximo passo é a assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal e, logo após, a licitação.

A obra está orçada em R$ 261 mil e prevê uma reforma geral no ginásio, com troca do piso por grama sintética, pintura, esquadrias, instalações sanitárias e elétricas, vestiários, banheiros e acessibilidade.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno