Emissão de Carteiras de Identidade aumenta mais de 200% no Posto de Identificação do IGP de Agudo

O Posto de Identificação do Instituto-Geral de Perícia (IGP) em Agudo registrou um notável aumento de mais de 200% na emissão de Carteiras de Identidade durante o período que compreende janeiro até a primeira quinzena de fevereiro de 2024. De acordo com as informações divulgadas, aproximadamente 400 pedidos foram processados, resultando em um aumento no tempo de espera para a obtenção do documento.

Conforme a servidora Igiane Hubner, encarregada pelo Posto de Identificação no município, esse aumento na emissão da nova via da identidade pode ser atribuído à atualização do modelo nacional.

“A população entendeu que precisava solicitar o novo documento, mas ele tem validade de dez anos, então, se a última emissão ainda não completou esse tempo, não há necessidade de atualizá-lo”, explicada a servidora.

O atendimento ocorre durante o horário de funcionamento da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h, sendo exclusivo para residentes em Agudo devido à alta demanda.

CONHEÇA A NOVA IDENTIDADE

A Carteira de Identidade Nacional foi introduzida pelo Governo Federal em julho de 2022, começando a ser emitida a partir de agosto do mesmo ano em estados como Acre, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e, posteriormente, nos demais estados brasileiros até o final de 2023.

O documento unifica os números de registro civil, visando evitar identidades com diferentes numerações, e possui versões impressa e digital, semelhantes à Carteira Nacional de Habilitação.

É relevante destacar que o último modelo do documento tem validade até 2032, portanto, não há necessidade imediata de substituir a identidade pelo novo modelo. Quando a versão atual atingir a validade de dez anos, os cidadãos podem solicitar a emissão do novo documento sem custos adicionais.

