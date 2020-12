Emendas parlamentares destinaram recursos para Saúde de Dona Francisca

Na última semana, secretária de Saúde de Dona Francisca, Maria do Carmo Tronco de Vargas, esteve reunida com os membros do Conselho Municipal de Saúde para a apresentação de dois planos de trabalho de recursos de emendas parlamentares. O total adquirido neste ano de 2020 foi de R$ 200 mil.

A primeira emenda é de R$ 100 mil do deputado Afonso Motta para custeio, onde o plano de trabalho foi elaborado para compras de medicamentos da atenção básica e material ambulatorial.

O outro recurso de R$ 100 mil foi do senador Paulo Paim, para investimentos, sendo que o plano de trabalho foi elaborado para aquisição de equipamentos médicos e ambulatoriais para garantir a manutenção e melhorias para o atendimento dos munícipes dentro da unidade de saúde.

A secretária de Saúde, Maria do Carmo, salienta que o valor de custeio já se encontra nos cofres públicos da prefeitura, no entanto o de investimento já esta aprovado para pagamento.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca