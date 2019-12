Foi depositado na terça-feira, dia 24, na conta do Fundo Municipal da Saúde, o recurso financeiro para investimentos na área da saúde no município de São João do Polêsine.

Segundo o prefeito Matione Sonego, são R$ 97.797,00 destinado para aquisição de equipamentos e material permanente. O recurso é proveniente de Emenda Parlamentar do então deputado federal Osmar Terra, hoje Ministro da Cidadania e Desenvolvimento Social.