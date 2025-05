EMEI Beija-Flor, de Faxinal do Soturno, recebe playground com recursos financeiros destinados pelo Comdica

Na última semana, a Escola Municipal de Educação Infantil Beija-Flor, de Faxinal do Soturno, recebeu um playground para ser utilizado em atividades de recreação com as crianças.

Os brinquedos foram adquiridos com recursos do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (Comdica), após a aprovação do projeto “Praça dos Sonhos: Um Espaço de Encantamento e Aprendizado”, elaborado pelo Círculo de Pais e Mestres (CPM) do educandário.

A diretora da EMEI, Liselene Barichello Barbosa, afirma que a aquisição do playground é de suma importância para o desenvolvimento infantil, pois, ao brincar, a criança não só desenvolve suas capacidades físicas, mas também suas competências emocionais e sociais, contribuindo no desenvolvimento cognitivo e físico da criança.

“Sempre foi um sonho construir um playground na Escola e, por meio do Comdica, conseguimos realizar, por isso a importância de repassar valores a esse Fundo, através da Declaração do Imposto de Renda”, explica ela.

Ainda de acordo com a diretora, o playground é um ambiente que pode contribuir significativamente para o aprendizado e desenvolvimento das crianças, sendo um espaço divertido e lúdico, que oferece uma série de benefícios para a saúde física e mental das crianças, além de estar integrado à natureza.

O projeto Praça dos Sonhos: Um Espaço de Encantamento e Aprendizado foi aprovado na Seleção de Projetos do Edital 01/2025, do Comdica, sendo contemplado com o valor de R$ 22.193,50.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno