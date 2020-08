EMEI Beija-Flor de Faxinal do Soturno realizará Drive Thru da Saudade

Com o intuito de proporcionar um reencontro das crianças com seus professores a Escola Municipal de Educação Infantil Beija-Flor realizará no sábado, dia 8 de agosto, o Drive Thru da Saudade. A ação acontecerá no período da tarde, das 14h30min às 15h30min. As famílias podem vir de carro, bicicleta e até mesmo a pé, usando máscara e respeitando o distanciamento social.

Em frente ao educandário, a equipe vai estar aguardando os pequenos com muitas surpresas e carinho. O fluxo dos veículos vai ser contínuo, sem contato entre as pessoas, para saudação entre os alunos, seus familiares e professores.

A diretora da EMEI, Lisandra Cervo, explica que a ação foi pensada com o intuito de aproximar as crianças do ambiente escolar e amenizar a saudade de todos. “Na educação infantil, o contato faz toda a diferença e essa relação de carinho, cuidado e respeito entre professores, auxiliares e crianças é fundamental no processo de ensino-aprendizagem”, completa.

Desde o início da pandemia, as aulas presenciais estão suspensas e os pequenos estão recebendo atividades para realizarem em casa, com a supervisão dos familiares. O contato é feito através de grupos no WhatsApp.

Programe-se:

– O quê? Drive Thru da Saudade

– Quando? Neste sábado, dia 8 de agosto

– Que horas? Das 14h30 às 15h30

– Onde? Na Rua Norma Bozzetto, em frente à EMEI Beija-Flor

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno