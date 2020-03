EMEF La Salle de São João do Polêsine recebe melhorias

A Escola Municipal de Ensino Fundamental La Salle, situada na Vila Nova São Lucas, em São João do Polêsine , recebeu no início deste ano de 2020, uma atenção especial em relação à manutenção do prédio escolar, por parte da Secretaria de Educação.

Foram feitos todos os reparos, consertos e pintura interna e externa, da área de lazer e grades da entrada da escola.

No pátio, foi construída um linda pracinha , a qual já está sendo muito útil aos alunos do primeiro ao quinto ano do educandário.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine