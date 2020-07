Embrapa será sede da Abertura da Colheita do Arroz pela terceira vez

A Estação Experimental Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, será sede pela terceira vez consecutiva da Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas. A 31ª edição do evento ocorrerá nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro. O tema do evento do próximo ano, que já está com áreas preparadas, é “Os novos rumos do sistema de produção”.



Conforme o chefe-geral da Embrapa Clima Temperado, Roberto Pedroso, sediar a Abertura Oficial da Colheita do Arroz é um momento de consagração, em que se cumpre a missão da empresa. “Em nossa casa estarão reunidos milhares de produtores de grãos do Brasil e do exterior, as melhores empresas de máquinas, implementos, sementes, fertilizantes e demais insumos, além de instituições de pesquisa de extensão tanto públicas quanto privadas, agentes de crédito e autoridades”, salienta.

Pedroso enfatiza ainda que o evento é um momento único de celebrar a colheita, de ter acesso às mais modernas tecnologias e trocar ideias para construir o futuro. “É um momento imperdível para todos que almejam crescimento e também para a Embrapa que abre suas portas para receber o evento e integra todos os elos da cadeia produtiva”, destaca.

O evento conta com uma área total de 9 hectares, sendo que 5,8 hectares são de áreas de lavouras demonstrativas e pastagens. A 31ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas também contará em seu roteiro comercial com a participação das empresas que mais investem em tecnologia para altas produtividades em terras baixas. O evento tem realização da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), correalização da Embrapa e apoio do Instituto Riograndense do Arroz (Irga).

Fonte: AgroEffective