Emater/RS-Ascar realiza roteiro técnico em Dona Francisca e Faxinal do Soturno

Ocorreu na quarta-feira, dia 24, o roteiro técnico às lavouras dos agricultores integrantes do Projeto Arroz sem Defensivos nos municípios de Dona Francisca e Faxinal do Soturno, tendo por objetivo verificar o andamento dos cultivos, as condições de estabelecimento inicial do arroz, o manejo da água de irrigação, condições nutricionais e a ocorrência de plantas invasoras.

O projeto foi criado pelo Grupo de Pesquisas em Arroz Irrigado e Usos Alternativos de Várzea da Universidade Federal de Santa Maria (GPAI/UFSM), coordenado pelo professor Enio Marchesan, com apoio do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), Emater/RS-Ascar e cooperativas.

“A avaliação é de um ótimo andamento das lavouras até o momento, requerendo muita atenção ao manejo da água e a adubação nitrogenada, bem como o monitoramento constante da ocorrência de pragas e doenças na cultura”, afirmou o assistente técnico regional da Emater/RS-Ascar Luís Fernando Oliveira.

Além do assistente técnico regional, o roteiro técnico contou com a presença do professor Enio Marchezan, que conduziu a atividade, dos extensionistas rurais da Emater/RS-Ascar Dorli Barrichello e Diogo Vendrusculo e o extensionista rural do Instituto Rio Grandense do Arroz, Cássio Cessar Wilhelm. Foram visitadas quatro propriedades, dos agricultores Moisés Prochnow e Marlon Descovi, em Dona Francisca, e em Faxinal do Soturno de Nicolau Bulegon e Lucas Cherobini.

Fonte: Emater