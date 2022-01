Emater/RS-Ascar realiza experimento de sorgo e milho em Paraíso do Sul

Ocorreu na última quarta-feira, dia 19, a implantação de um experimento de sorgo e milho na propriedade do Anderson konh, na localidade de Pau a Pique, no interior de Paraíso do Sul. Essa ação contou com a participação do escritório municipal da Emater/RS-Ascar e da regional de Santa Maria da instituição.

Foram semeados quatro materiais de sorgo destinados à produção de grão silagem e pastejo, assim como quatro variedades de milho destinadas à produção de silagem.

“A propriedade do Anderson tem como atividades econômicas principais a produção de tabaco e a pecuária de corte. O experimento tem por objetivo a realização de um dia de campo no mês de abril de 2022 e também a avaliação de rendimentos dos materiais implantados”, afirmou o assistente técnico regional Luís Fernando Oliveira.

Além do assistente técnico regional e o proprietário, participou também o extensionista Cássio Milbradt.

Assessoria de Imprensa Emater/RS-Ascar – Regional de Santa Maria