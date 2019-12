Emater/RS-Ascar capacita 546 aplicadores de herbicidas hormonais na região

Atendendo às recentes Normativas da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), as quais obrigam, entre outros aspectos, que nenhum herbicida hormonal seja aplicado em lavouras sem ter um aplicador devidamente capacitado para esse fim, a Emater/RS-Ascar deflagrou em junho deste ano, na região de Santa Maria, um processo de Capacitação de Aplicadores em Agrotóxicos. Até o momento foram capacitados 546 aplicadores e 15 extensionistas, em 24 turmas em oito municípios da região, com carga horária de 16 horas por curso.

“As normativas, emitidas em julho deste ano, decorrem como resposta do Governo gaúcho diante das denúncias do efeito prejudicial do herbicida à base do ingrediente ativo 2,4D, utilizado para o controle de plantas daninhas em lavouras de soja, milho, arroz e pastagens, quando este derivou para plantações de videiras, oliveiras, nogueiras e hortaliças, causando prejuízos aos produtores destes sistemas produtivos”, avalia a gerente regional da Emater/RS-Ascar de Santa Maria, Regina Helena Hernandez.

O extensionista rural Luís Fernando Oliveira, coordenador da ação na região, explica que “denomina-se deriva o fato de um agrotóxico, quando aplicado em uma lavoura, por inadequação na tecnologia de aplicação acaba se movendo para outra lavoura ou local não desejado, podendo causar danos em lavouras não tolerantes aos herbicidas hormonais ou mesmo intoxicação às pessoas, bem como à fauna e flora nativas”.

Os cursos ministrados pelos extensionistas rurais, Luís Fernando Rodrigues e Pedro Urubatan Neto da Costa, tiveram o apoio de técnicos dos escritórios municipais da Emater/RS-Ascar e objetivam habilitar o aplicador a utilizar técnicas de redução de deriva, uso correto e seguro de agrotóxicos, de uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conhecimento da influência climática na qualidade da aplicação, manutenção, regulagem e calibração dos pulverizadores, bem como conhecer a legislação vigente sobre a aquisição, transporte, armazenamento e uso de agrotóxicos.

Nesta etapa, os cursos foram realizados obrigatoriamente nos municípios de São João do Polêsine, Silveira Martins, Mata, Jari, Jaguari e Santiago, atendendo às Normativas Seapdr 06 e 07. Também foram realizados dois cursos, em Tupanciretã e Agudo, sendo que nestes dois municípios a obrigatoriedade começa a partir de maio de 2020, assim como para os demais municípios do Rio Grande do Sul.

Fonte: Emater/RS-Ascar