Emater reafirma compromisso com Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

O prefeito de Paraíso do Sul, Artur Ludwig, recebeu na tarde do dia 4 de março, em seu gabinete, a gerente Regional da Emater/RS-Ascar, Regina Hernandez, acompanhada do gerente Regional Adjunto, José Renato Lovato Cadó e da chefe do Escritório Municipal, Adriana Bittencourt Pereira, para uma visita onde foi reafirmado o compromisso da Empresa com a Administração Municipal e a manutenção da Assistência Técnica e Extensão Rural gratuita prestada aos agricultores do município.

A gerente Regina confirmou a vinda de novos extensionistas rurais para dar continuidade às atividades a partir do dia 1º de abril. Serão remanejados para o município, Pâmela da Silveira Machado (com formação em Técnico Agrícola, Tecnóloga em Agropecuária e cursando Engenharia Agrônoma) e Cássio Augusto Milbradt (com formação em Técnico Agrícola) e que, atualmente, e estão lotados nos municípios de Cachoeira do Sul e Itaqui, respectivamente.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul