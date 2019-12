Emater e Cooperagudo realizam curso de Boas Práticas na Aplicação de Agrotóxicos

A Cooperagudo e a Emater de Agudo realizaram o curso de Boas Práticas na Aplicação de Agrotóxicos, nos dias 5 e 6 de dezembro, num total de 16 horas/aula. Os encontros teóricos e práticos ocorreram na matriz da Cooperagudo, contando com a participação de quase 30 agricultores.

Na oportunidade, os engenheiros agrônomos da Emater Luis Fernando Rodrigues de Oliveira e Pedro Urubatan Neto da Costa destacaram assuntos relacionados a manejo de agrotóxicos, época correta de aplicação, normas regulamentadoras, tipos de bicos de aplicação, pulverizadores agrícolas, herbicidas hormonais e EPIs.

Importante destacar que os agricultores irão necessitar deste curso e do certificado para comprar agrotóxicos. Por isso, quem ainda não fez ou ainda não se inscreveu nos cursos que estão sendo oferecidos pela Cooperagudo com seus parceiros, busque informações no setor de insumos, junto à matriz da cooperativa.

Fonte: Cooperagudo