Emater de Silveira Martins promove Dia de Campo nesta sexta-feira

Está agendado para ocorrer nesta sexta-feira, dia 8, às 13h30min, em Silveira Martins, o “Dia de Campo: Lavoura de resultado” promovido pelo escritório da Emater no município.

Com as atividades realizadas na propriedade de Valdir Eccel, na localidade de Linha Um, interior do município, estarão à disposição dos participantes cinco estações coordenadas pela Emater, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Base e Raíx Sementes.

Confira a programação de cada estação:

– Cobertura de solo na entressafra: mix de plantas de cobertura | Raíx Sementes

– Tecnologia de aplicação: estratégias para dessecação segura e eficiente | Emater

– Plantabilidade: stand de plantas na definição do potencial de rendimento | Emater e Base

– Diagnóstico da fertilidade de solo: amostragem para o correto diagnóstico | Emater e UFSM

– Inoculação e coinoculação em soja: tipos de inoculantes, finalidades e formas de inocular | Emater e UFSM