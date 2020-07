Emater de Paraíso do Sul conta com novo engenheiro agrônomo

Na última sexta-feira, dia 10 de julho, o prefeito de Paraíso do Sul, Artur Ludwig, recebeu em seu gabinete uma comitiva da Emater para realizar a apresentação do novo integrante da equipe de Paraíso do Sul, o engenheiro agrônomo Luiz Eugênio Jacobsen.

Além do prefeito Artur Ludwig, Estiveram presentes a supervisora Regional da Emater, Auria Schroeder; o engenheiro agrônomo, Luiz Eugênio Jacobsen (novo integrante da equipe municipal); a chefe do escritório da Emater paraisense, Adriana Pereira; o supervisor Regional Francisco Palermo; a gerente Regional, Regina Hernández; o técnico agrícola, Cássio Milbradt; e o secretário de Agricultura e Pecuária, Valdir Temp.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul