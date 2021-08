Emater de Ivorá promove Curso de Boas Práticas Agrícolas na Aplicação de Agrotóxicos

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), de Ivorá, promoveu na última quarta-feira, dia 4, durante três etapas, o “Curso de Boas Práticas Agrícolas na Aplicação de Agrotóxicos”. Os eventos aconteceram nas comunidades da Boca da Picada, Linha Um e Linha Cinco, interior do município, com a participação de mais de 80 agricultores.

Conforme os técnicos da Emater, Nilmar Stefanello e Felipe Borin Noal, o treinamento objetivou atender a Instrução Normativa 05 e 06/2019, que regulamenta a aquisição e uso de herbicidas hormonais por parte dos agricultores. “A partir desta qualificação, os agricultores ficam habilitados em adquirir herbicidas hormonais, como opção de manejo em suas lavouras”, explicam Nilmar e Felipe, acrescentando que aos produtores é oportunizado nivelamento técnico sobre a manutenção e regulação de pulverizadores, escolha da ponta de pulverização mais adequada ao alvo a ser atingido (insetos ou plantas daninhas); além de uma maior eficiência nos recursos investidos em tratos cultivados em lavouras. “Novas turmas serão disponibilizadas, conforme demanda dos agricultores”, finalizam.

A secretária municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Cheila Zanon, que prestigiou os eventos, afirmou que a prioridade da secretaria é investir no conhecimento através de capacitações para que os agricultores possam otimizar o uso das tecnologias de modo a obterem maior produtividade possível nas suas propriedades, porém de forma sustentável. “As capacitações serão oferecidas de acordo com os assuntos que foram decididos pelo Plano Municipal de Desenvolvimento que, em breve, estará sendo elaborado junto com as comunidades”, destaca a secretária.

Fonte: Prefeitura de Ivorá