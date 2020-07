Emater de Ivorá entrega mudas de árvores frutíferas e ornamentais

A Emater de Ivorá iniciou, há alguns anos, com as encomendas de mudas de árvores para os agricultores, entre elas frutíferas e ornamentais; além de melancia, batata, melão, batata-doce, forrageiras e eucalipto.

Conforme o chefe do Escritório da Emater de Ivorá, o técnico agrícola, Nilmar Stefanello, o objetivo é proporcionar, aos agricultores do município, a orientação técnica, desde o plantio, até a produção de frutas, além do acesso a mudas de qualidade, para a implantação de pomares domésticos e também alguns pomares comerciais; como de laranja e pêssego, que terão sua produção usada para transformação em produtos agroindustriais na propriedade ou também para a venda para outros fins.

Com relação a implantação dos pomares domésticos, Nilmar informa que, as famílias serão beneficiadas como, mais acesso a alimentos saudáveis e produção de frutas diversificadas para consumo. “Cerca de 750 mudas foram entregues a, aproximadamente, 30 agricultores. Logo estaremos também entregando mudas de melancia, melão, eucalipto, bata-doce, forrageiras e forrageira para implantação de pastagens perenes, entre outras”, relata o técnico agrícola, acrescentando que já estão abertas as encomendas para nova remessa.

DESPEDIDA – A extensionista rural social, Leani Bertoldo, se despediu, esta semana, da Emater de Ivorá. Ao todo foram 23 anos de trabalho. Servidores da Administração Municipal, bem como da Emater, agradecem o convívio e a alegria desta querida colega e desejam boa sorte em seus novos projetos.

Fonte: Prefeitura de Ivorá