Emater de Faxinal do Soturno realiza curso de Boas Práticas de Aplicação de Produtos Hormonais

A Emater de Faxinal do Soturno, em parceria com a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, realizou na quinta e sexta-feira, dias 19 e 20, no CTG Coração do Rio Grande, o curso Boas Práticas de Aplicação de Produtos Hormonais.

O curso de capacitação, ministrado pelos Engenheiros Agrônomos da Emater Leonardo Basso Brondani e Ronaldo Carbonari, contou com a participação de 35 agricultores faxinalenses e teve carga horária de 16 horas, com atividades teóricas e práticas.

A atividade integra o Inspeciona-RS, projeto de inspeção técnica de pulverizadores agrícolas e treinamento de agricultores em boas práticas agrícolas para a aplicação de defensivos agrícolas. A capacitação atende à Instrução Normativa n° 42/2021, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seadpr), que estabelece o cadastro de aplicadores de produtos agrotóxicos hormonais e o regulamento referente à sua aplicação. A partir de 1° de junho de 2022, a IN n° 42 será aplicada a todos os municípios do Estado.

Para buscar mais informações sobre a Instrução Normativa e os cursos de Boas Práticas de Aplicação de Produtos Hormonais, procure o escritório da Emater de Faxinal do Soturno.

Mais informações pelo telefone (55) 3263-1253.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno