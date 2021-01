Emater de Faxinal do Soturno entrega relatório anual e planejamento para 2021

O prefeito Clovis Alberto Montagner recebeu em seu gabinete no dia 30 de dezembro, a equipe da Emater de Faxinal do Soturno. Na ocasião, estiveram presentes a coordenadora do escritório municipal da Emater, Bruna Mezzomo Neubauer e os agrônomos Leonardo Basso Brondani e Diogo Vendrúscolo.

A reunião objetivou a entrega do relatório de atividades desenvolvidas pela Emater em 2020 e também do planejamento operativo para 2021. Conforme Bruna, foi tratado sobre novas metodologias que precisam ser adotadas neste ano para a realização das ações junto à comunidade de forma segura, respeitando as normas de enfrentamento à pandemia de Coronavírus. “Agradecemos a parceria que temos com a Prefeitura e nos colocamos a disposição para seguirmos trabalhando em conjunto”, completou.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno