Emater de Dona Francisca abre inscrições para curso de aplicadores de agrotóxicos

A Emater/Ascar de Dona Francisca está com inscrições abertas para o Curso de Boas Práticas para Aplicação de Defensivos Agrícolas que acontecerá nos dias 14 e 15 de junho e será ministrado na Comunidade Católica do Formoso, interior do município. Os interessados devem se inscrever junto ao escritório municipal da Emater.

O curso atende as Instruções Normativas da Secretaria Estadual da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) nº 41/2021 que delibera sobre a venda orientada de agrotóxicos hormonais e a de nº 42/2021 que trata especificamente do cadastro do aplicador. Ambas passam a valer para todos os municípios gaúchos a partir do dia 1º de junho deste ano. Segundo informações da Emater, este curso poderá ser o último neste ano.

O curso contém uma parte teórica e outra prática. O conteúdo mínimo deve priorizar temas relacionados ao uso correto e seguro de agrotóxicos (responsabilidades do produtor/aplicador, armazenagem, equipamentos de proteção individual); tecnologia de aplicação de agrotóxicos; pulverizadores agrícolas (manutenção, regulagem e calibração).

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca