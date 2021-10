Emater de Agudo promove palestra nesta sexta-feira

Na próxima sexta-feira, dia 29, a Emater vai promover duas palestras em um encontro denominado “O manejo especializado da Cigarrinha do Milho”, no Centro do Idoso, em Agudo.

O evento tem sua abertura oficial prevista para iniciar às 14h30min. Na sequência da programação haverá palestra sobre o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), ministrada por Roblein Cristal Coelho Filho, assistente técnico regional da Emater de Santa Maria, às 15h. O encerramento da reunião será com uma palestra sobre o manejo especializado da Cigarrinha do Milho, ministrada pelo Mauricio Paulo Batistella Pasini que é Engenheiro Agrônomo.