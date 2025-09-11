Em reunião, Prefeitura de Formigueiro define ações para destinação correta de resíduos recicláveis

Nesta quarta-feira, dia 10, o prefeito de Formigueiro, Cristiano Cassol, recebeu em seu gabinete o presidente da Câmara de Vereadores, Pablo Milani, o secretário municipal da Administração, Fabiano Luz, a presidente da Associação Solidária Força no Braço de Restinga Sêca, Rosicler Fernandes Morais, e o supervisor da Central de Triagem, Geziel Soares. O encontro teve como pauta a parceria entre a Prefeitura de Formigueiro e a entidade para a destinação adequada dos resíduos recicláveis recolhidos no município.

Com essa iniciativa, os resíduos como papel, papelão, peças automotivas, plásticos, metais, pilhas, vidros, equipamentos eletrônicos inservíveis, entre outros tipos de recicláveis coletados, terão como destino a Central de Triagem, de Restinga Sêca onde serão selecionados e encaminhados para destinação ambientalmente correta, fortalecendo o compromisso do município formigueirense com a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente.

A ação reafirma a importância da coleta seletiva e da destinação consciente do lixo seco, promovendo benefícios ambientais e sociais para a comunidade formigueirense.

Nos próximos dias, a Prefeitura de Formigueiro irá divulgar mais informações sobre os pontos de coleta, a forma correta de separação dos resíduos e como será feito o encaminhamento do lixo seco, para que a comunidade possa participar ativamente desse processo e contribuir com a preservação do meio ambiente.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro