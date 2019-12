Em Restinga Sêca, dono de animal é multado por maus tratos

No último domingo, dia 15, a médica veterinária Saline Santos, presidente do Conselho Municipal de Política Animal, atendeu denúncia de maus tratos a animais em Restinga Sêca. Ação foi acompanhada pela Brigada Militar. Bidú, um cachorro de pouco mais de 10 anos, era mantido em pátio fechado, sem receber alimentação adequada e cuidados veterinários. O animal também sofria de miíase severa no pênis e risco de perder o órgão.

O cão foi resgatado e encaminhado à Clínica Veterinária Homrich, onde passou por procedimentos e agora está sob abrigo temporário da Associação Protetora dos Animais de Restinga Sêca, os Focinhos.

A multa mínima estipulada nesse caso foi de R$ 500,00 ao dono do animal em razão dos maus tratos.