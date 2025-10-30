Em Porto Alegre, lideranças da Região Central reivindicam antecipação das obras na RSC-287

Unidas em torno do objetivo de garantir a abertura de uma nova frente de obras na RSC-287, lideranças políticas e empresariais de Santa Maria e da Região Central do Estado estiveram frente a frente com o secretário estadual da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, nesta quarta-feira (29), em Porto Alegre. O grupo pluripartidário, que contou com a presença de prefeitos, deputados, secretários estaduais, vereadores e empresários, fez um apelo a Capeluppi para que o cronograma previsto para a duplicação dessa rodovia – principal ligação do Centro do Estado à Região Metropolitana de Porto Alegre – seja antecipado no trecho Santa Maria-Novo Cabrais. Pelo contrato de concessão da rodovia, as máquinas só vão “estacionar” na região a partir de 2040. “Essa é uma reivindicação absolutamente coletiva e pluripartidária. É uma reivindicação que une Santa Maria e une a região. É frustrante não ver obras em andamento na Região Central e não ter a expectativa de obras em um período próximo. A praça de pedágio que mais aumentou a arrecadação nos últimos tempos, localizada no Distrito da Palma, fica em Santa Maria. Além disso, há a questão da obra da ponte do Arroio Grande, que vai exigir já a duplicação de um trecho de quase um quilômetro da rodovia em Santa Maria”, argumentou o deputado estadual Valdeci Oliveira, que coordena o Comitê de Acompanhamento das Obras da RSC-287, instalado na Assembleia Legislativa, em maio deste ano.

Além de Valdeci, o prefeito de Santa Maria, Rodrigo Décimo, os secretários estaduais Beto Fantinel e Jorge Pozzobom, os vereadores Marcelo Bisogno, Sidinei Cardoso, Manequinho e Valdir Oliveira; e os empresários Andrei Lacerda (presidente da Cacism) e Ademir da Costa (presidente do Sindilojas da Região Centro), também reforçaram a defesa pela antecipação das obras, pela instalação de um escritório da concessionária Sacyr em Santa Maria e pela deliberação da isenção da cobrança de pedágio para os moradores do Distrito de Palma.

Na sua manifestação, o secretário Capeluppi parabenizou as lideranças pela “unidade de ação”, o que, segundo ele, “qualifica” as tratativas. Ao responder sobre o pleito principal do encontro, ele solicitou que o grupo providencie dados e documentos que demonstrem os impactos positivos da medida e justifiquem a antecipação das obras. Isso é importante, explicou ele, porque o volume médio de tráfego no trecho ainda não atingiu o chamado “gatilho”, mecanismo previsto em contrato que viabiliza a antecipação automática de etapas do cronograma conforme o registro do aumento na circulação de veículos. “A partir desse levantamento, nós vamos para os próximos passos, que é consultar a concessionária e fazer cálculos do impacto tarifário. Precisa construir o processo para chegar a uma tomada de decisão. Deixo claro aqui o nosso total compromisso de fazer essa construção conjunta. Eu não tenho nenhuma dúvida, o governador não tem nenhuma dúvida da importância da 287 para o desenvolvimento da Região Central”, assinalou Capeluppi.

A partir do pedido do secretário, as lideranças presentes já acertaram a realização de uma reunião em Santa Maria, na próxima segunda-feira (3 de novembro), para começar a elaboração desse documento. E no próximo dia 19 de novembro, será feita a entrega oficial das informações para Capeluppi. “Foi uma reunião para abertura, agora sim, de um canal de diálogo concreto, direto e coletivo com o governo do Estado. Faltava isso e isso aconteceu, o que é muito positivo. De maneira também unificada, nós vamos preparar todos esses dados e buscar o convencimento de que a antecipação das obras é fundamental para a nossa região. Não queremos e não será justo que fiquemos no último lugar do cronograma”, ressaltou Valdeci ao final do encontro.

Também participaram da reunião os prefeitos de Agudo, Luis Henrique Kittel; de Novo Cabrais, Leodegar Rodrigues; de Candelária, Nestor Elwanger; o vice-prefeito de Paraíso do Sul, João Ricardo da Rosa; o vice-prefeito de Agudo, Pedro Müller; a vereadora Ginevra da Silveira (Candelária); e o vereador Giovani Garlet (Faxinal do Soturno), entre outras lideranças da Região Central do RS.

Texto: Jornalista Tiago Machado