Em exposição a 1ª Mostra Fotográfica da Juventude Rural de Nova Palma

A Câmara de Vereadores de Nova Palma recebeu na última quinta-feira, dia 15, a 1ª Mostra Fotográfica da Juventude Rural Novapalmense. Evento é uma promoção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), Emater e Secretaria Municipal da Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

Com um total de 45 fotos enviadas por jovens do município, durante o evento de exibição das imagens cada participante ganhou de lembrança uma caneca com a respectiva foto impressa. Evento foi realizado seguindo os protocolos de prevenção ao Covid-19.

As pessoas que desejam conferir as fotos, elas estão em exposição até o dia 30 de julho na antiga sede da Biblioteca Municipal, junto ao prédio da Prefeitura de Nova Palma.

Fonte: STR