Em andamento obras do auditório do Centro Cultural de Nova Palma

Nos últimos dias iniciaram os trabalhos referentes à obra do auditório do Centro Cultural de Nova Palma.

Contando com recurso de R$ 223.107,14, do Ministério do Turismo, a obra tem previsão de conclusão até metade deste ano, completando assim o complexo do Centro Cultural, cuja obra da parte principal foi concluída no final de 2020.

No decorrer dos próximos meses deverá ser feita a mudança para o espaço tanto do Centro de Pesquisas Genealógicas como da Biblioteca Municipal, além da montagem do Museu Municipal.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma